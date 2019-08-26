Путин призвал решить вопрос медленного роста доходов россиян. События дня. ФАН-ТВ

Путин рассказал о проблемах экономики Динамика положительная, но пока недостаточная. Такой вердикт российской экономике сегодня вынес президент страны Владимир Путин. На совещании с членами Кабмина и главой Центробанка он отметил, что за полгода ВВП страны увеличился на 0,7%, а промышленный рост составил 2,6%, но этой динамике, мягко говоря, еще есть куда стремиться. Как и доходам российского населения, на что президент отдельно обратил внимание: «Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. <...> Что ещё хотел бы отметить уже в качестве положительного фактора – это инфляция. Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5 процента в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно», — Владимир Путин, президент России Он выразил беспокойство нынешней проблемой, в связи с чем призвал коллег найти для нее конкретные решения. К слову, буквально на прошлой неделе критика российского лидера обрушилась и на медицинскую сферу, а именно — на звено первичного здравоохранения. Программы по его модернизации регионы подготовят до 1 июля следующего года. Вероятно, вскоре не обойдется и без новых идей в экономике.

Россия поможет Африке в ООН А вот глава российского МИД Сергей Лавров обозначил ближайшие планы на международной арене планы. Уже в сентябре наша страна временно станет председателем одной из важнейших мировых площадок — Совета Безопасности ООН. В этот период Москва уделит особое внимание решению конфликтов и кризисов в Африке. Об этом Лавров рассказал на встрече с коллегой из Анголы Мануэлом Домингушем Аугушту. И заверил, что наша страна выступит за расширенное участие тех регионов, которые в составе Совбеза пока представлены слабо: «Россия твердо выступает за достижение самого широкого согласия при приоритетном внимании преодолению главного дефекта нынешнего состава Совета Безопасности – недопредставленности развивающихся стран. Любая реформа СБ ООН должна иметь в качестве главной цели – повышение представленности Азии, Латинской Америки и обязательно Африканского континента», — Сергей Лавров, министр иностранных дел России Лавров особо подчеркнул миротворческую роль Анголы в африканских конфликтах и отметил, что ее отношения с Россией на подъеме. Наши страны сейчас реализуют совместные проекты в промышленности, энергетике и добыче полезных ископаемых. Кроме того, дипломаты напомнили, что сейчас вовсю идет подготовка к масштабному саммиту «Россия-Африка». На него приглашены лидеры всех стран южного континента и главы крупнейших региональных организаций. Встречи пройдут с 23 по 24 октября в Сочи.