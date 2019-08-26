Киев, 26 августа. Демонстрация военной мощи Луганской и Донецкой Народных Республик на параде заставила Киев всерьез опасаться ополченцев, об этом заявила депутат Верховной рады Татьяна Черновол.

По словам Черновол, демонстрация мощи на военном параде несет большую нагрузку. В Киеве осознали военное значение республик и стали считаться с Донецком и Луганском только после демонстрации военной силы. Парад в Донецке перевернул представление Киева о военной мощи ДНР и ЛНР, отметила Черновол.

Депутат Рады заявила, что Украина должна проводить военный парад на День независимости страны и демонстрировать военную силу, а не проводить «марши достоинства».

«Вот когда я увидела парад в Донецке, я только тогда их стала воспринимать серьезно. Это я говорю о том, что Украине нужно обязательно проводить парады, причем такие, которые показывают мощь украинского войска», — заявила депутат в эфире телеканала «Эспрессо».

Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости страны, так как мероприятие дорого обходится украинскому бюджету. Глава государства заверил, что сохраненные денежные средства будут выплачены военнослужащим страны. В субботу в центре украинской столицы состоялось «Шествие достоинства». Мероприятие, в котором приняли участие политики, военные, учителя, иностранные гости и многие другие, открыл торжественной речью Зеленский. Примечательно, что в этом году участники не надели привычные вышиванки, которым предпочли одежду белого цвета.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в Киеве. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти, и в ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против региона. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек.