Сирийские власти восстанавливают дороги в освобожденных городах Хамы

Дамаск, 27 августа. Сирийская общественная дорожная компания приступила к восстановлению и обслуживанию главной дорожной сети в городах, которые не так давно были полностью освобождены. Все они расположены в северной части Хамы, а именно — в Муреке, Аль-Латамине и Кафр-Зете. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Работы ведутся, в частности, на международной дороге, соединяющей Дамаск и Алеппо, так как она также проходит через этот район.

Технический комитет дорожной компании провел предварительную инспекцию на международной дороге, чтобы оценить нанесенный ущерб и подготовить исследования для восстановления на полной скорости параллельно с удалением насыпей и пыли с дороги и закрытием земляных работ с асфальтом.

Комитет из провинции Хама во главе с губернатором и директорами служб посетил все освобожденные города и оценил работы по восстановлению, которые проводятся в рамках подготовки к возвращению перемещенных лиц в родные дома. Власти смогли зафиксировать ущерб, нанесенный общественным зданиям, сетям электроснабжения и водоснабжения и другим основным услугам.

Стоит отметить, что сирийская правительственная армия продолжает военную операцию по зачистке севера Хамы и юга Идлиба от террористических организаций. За последний месяц сирийские военные успешно вернули под контроль Дамаска ряд городов, которые были захвачены джихадистами.

Ранее сообщалось, что сирийская армия освободила ряд деревень, в том числе аль-Сахр и Тал-ас-Сахра, через несколько часов также стало известно, что освобождена деревня аль-Джайсат в южной части Идлиба.

Кроме того, совсем недавно военным САА удалось освободить стратегически важный город Хан-Шейхун, который долгое время являлся оплотом запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.