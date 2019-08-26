Российские коллекторы отправят десант в США, чтобы взыскать долг со Шварценеггера

Москва, 26 августа. Представитель российской коллекторской компании отправится в США, чтобы взыскать денежные средства с американского актера Арнольда Шварценеггера, которые он задолжал корпорации «Русская фильм группа». Об этом сообщил представитель коллекторской компании Владимир Костяев.

По его словам, в ближайшее время в Сан-Франциско будет направлен сотрудник коллекторской компании, который проведет досудебные переговоры с Арнольдом Шварценеггером в рамках иска корпорации «Русская фильм группа» о взыскании с актера 216 миллионов рублей.

«Задача состоит в том, чтобы десантироваться, прийти в гости к Шварценеггеру и постараться решить этот вопрос конструктивно, не доводя до судного дня. Это необходимо для того, чтобы сохранить высокий уровень доверия между нашими странами и сохранить высокий инвестиционный климат», — отметил Костяев.

Ранее конкурсный управляющий компании «Русская фильм группа» подал в суд на китайскую компанию China Film Group. Кроме того, ответчиками по иску являются актеры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер.

«Русская фильм группа» частично финансировала российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» с участием Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Российская корпорация требует вернуть 200 миллионов рублей, которые были вложены в реализацию проекта.

В 2015 году «Русская фильм группа» передала права на фильм «Тайна печати дракона» другому юридическому лицу — ООО «РФГ корп». В 2017 году «Русская фильм группа» была признана банкротом, после чего в компании было введено внешнее управление. В настоящее время руководство российской компании требует признать передачу прав незаконной. Соответчиками по данному судебному разбирательству также заявлены Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер.