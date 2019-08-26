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Forbes назвал самых богатых певиц мира

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Forbes назвал самых богатых певиц мира
Москва, 26 августа. Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года. Пальма первенства досталась Тейлор Свифт.

По данным издания, она заработала 185 млн долларов. К слову, в прошлом году Свифт была на втором месте. Завоевать лидерство артистке помог ее альбом Reputation. За первую неделю он разошелся тиражом более двух милллионов копий.  Во время тура в поддержку Reputation Тейлор увеличила доход на 226,1 миллиона долларов. Как отмечает Forbes, этот альбом стал самым кассовым туром в истории США. Помимо этого она заработала и на контракте с лейблом Republic Records, а также с релиза нового альбома Lover.

На второй строчке рейтинга оказалась Бейонсе. Ее доход оценили в 81 млн долларов. На третьем месте с 62 млн долларов следует Рианна. В первую пятерку включили также  Кэтти Перри и Пинк. А в первой десятке — Ариана Гранде, Дженнифер Лопез, Леди Гага, Селин Дион. Десятое место досталось Шакире.

Как уточняют авторы Forbes, при составлении списка они ориентировались на данные о заработке певиц за период с июня минувшего года по июнь 2019 года до вычета налогов.

Ранее эксперты журнала выбрали самого высокооплачиваемого актера. Им стал Дуэйн «Скала» Джонсон, обогнавший Криса Хемсворта и Роберта Дауни-младшего. С 1 июня минувшего года по июнь 2019 года «Скала» заработал 89,4 млн долларов. 

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