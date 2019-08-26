Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G7

Вашингтон, 26 августа. Россия примет приглашение вернуться в G7, однако сама проситься в клуб «Большой семерки» не будет. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Я бы не ожидал, что они будут просить», — заметил глава Белого дома.

По его словам, президент России Владимир Путин — человек гордый, поэтому просить, чтобы Россию вернули в «Большую семерку» не будет. Американский лидер сказал, что во время саммита «Большой семерки» в Биаррице обсуждался вопрос возвращения РФ в состав G7.

«Мы это обсуждали, прогресса или чего-либо нет, это обсуждается. Я был бы склонен сказать «да», кто-то тоже, а кто-то, вероятно, нет», — объяснил Трамп, заметив, что дискуссия касательно этого вопроса «хорошая» и «ровная».

Он также выразил уверенность в том, что если бы соответствующее приглашение прозвучало, то Россия его приняла. По словам главы Белого дома, если РФ вернется в «Большую семерку», то «это будет хорошо для всех».

Ранее американский президент заявил, что в настоящее время идет активная работа над тем, чтобы Россия могла присоединиться к G7. Трамп подчеркнул, что среди лидеров «Большой семерки» есть те, кто согласен с предложением вернуть РФ в формат. Однако, по словам лидера США, окончательное решение принято еще не было.