Трамп пообещал пригласить Путина на следующий саммит G7

Париж, 26 августа. Президент США Дональд Трамп после саммита «Большой семерки» в Биаррице пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на следующую встречу G7.

Глава Белого дома подчеркнул, что возвращение России хорошо с точки зрения обсуждения вопросов безопасности в мире. Следующая встреча лидеров стран-участниц организации состоится в 2020 году в США.

Трамп рассказал, что на саммите в Биаррице обсуждался вопрос возвращения России и восстановление формата «Большой восьмерки». Президент США добавил, что выступает за возвращение России в состав организации.

Как ранее сообщил источник британской газеты The Guardian, на саммите Трамп заявил, что Россия обязательно должна присутствовать при обсуждении вопросов касательно Ирана, Северной Кореи и положения дел в Сирии. Однако, по данным источника, его поддержал только итальянский премьер Джузеппе Конте.

Напомним, Россия вышла из состава G8 в 2014 году. Поводом для выхода стал отказ членов организации признать воссоединение Крыма с Россией. Полуостров вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, за воссоединение с Россией проголосовали 96% жителей Крыма. Кроме того, против РФ были введены санкции якобы за вмешательство в дела Украины. Москва ответила симметрично и ввела продуктовое эмбарго.