Приставам в России запретят арестовывать трудовые и военные пенсии

Москва, 26 августа. В Государственной думе разрабатывают законопроект, который защитит трудовые и военные пенсии от ареста судебными приставами.

Депутаты рассмотрят в первом чтении документ, который запрещает в счет долга отрезать социальные выплаты. Приставы не смогут арестовывать алименты, материнский капитал, социальные пособия.

Уточняется, что, если человек живет только на пенсию и у него нет имущества, которое можно было бы арестовать, то такое исполнительное производство открываться не будет. Сотрудники службы судебных приставов будут пробивать должника по всем базам данных. Если выяснится, что этот человек, например, военный пенсионер, который живет в единственной квартире, то исполнительный лист будет возвращен взыскателю.

Однако документ предполагает исключения. Так, законопроект не защитит пенсионера, который обязан возместить вред, нанесенный преступлением, или не платит за коммунальные услуги.

Проект закона возлагает на банки ответственность за то, чтобы защищенные средства граждан никто не арестовывал. Отмечается, что причиной внесения правок стали нередкие случаи списания приставами средств, которые забирать не положено. За последний год россиянам удалось вернуть четыре миллионы незаконно списанных рублей. Как выяснилось, причиной этого стало одинаковое обозначение на счетах зарплаты или накоплений человека. Документ требует указывать в этих случаях соответствующий код вида дохода.