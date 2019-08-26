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Макрон поправил журналиста, перепутавшего имена президента Ирана и вождя индейцев

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Макрон поправил журналиста, перепутавшего имена президента Ирана и вождя индейцев

Биарриц, 26 августа. Французский лидер Эммануэль Макрон поправил журналиста, который перепутал имена президента Ирана Хасана Роухани и вождя индейцев каяпо Раони Метуктире.

На пресс-конференции, которая прошла на полях саммита «Большой семерки» в Биаррице, выступили президенты Чили и Франции Себастьян Пиньер и Эммануэль Макрон. Стороны говорили о решении проблемы горящих лесов Амазонии и о контактах с бразильским президентом Жаиром Болсонару.                                                  

«Мы узнали, что вождь Роухани прибыл на G7 в Биарриц. Можете ли вы подтвердить эту информацию? Какое сообщение вы хотите передать президенту Болсонару этим приглашением?» — поинтересовался у Макрона один из журналистов.                          

Французский президент улыбнулся и заметил, что вождя зовут Раони. Макрон обратил внимание на то, что Роухани — «тоже шеф, только не тот, что здесь». По его словам, вождь индейцев каяпо Раони прибыл в Биарриц по приглашению неправительственных организаций.                                                     

Отметим, во французском языке имена президента Ирана и вождя индейцев произносятся почти одинаково: «Роухани» (Rohani) и «Раони» (Raoni).                                 

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