Стало известно, почему европейские астронавты перестанут летать на «Союзах»

Москва, 26 августа. Европейское космическое агентство собирается отказаться от российских пилотируемых «Союзов». Об этом заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Он напомнил, что в июле российский пилотируемый корабль доставил на Международную космическую станцию итальянца Луку Пармитано, и этот запуск 20 июля стал последним.

«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — сказал Пишель.

Напомним, к МКС с 2011 года из пилотируемых летали только российские «Союзы». В состав экипажей кораблей входили не только российские космонавты, но и астронавты других стран. В Штатах разработкой новых пилотируемых космических кораблей занимаются компании SpaceX и Boeing.

Пишель добавил, что решение отказаться от «Союзов» было связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте, сообщает ТАСС. В случае, если Россия и США придут к соглашению о «перекрестных полетах», европейские астронавты снова пересядут на «Союзы».

В августе к МКС улетел корабль «Союз МС-14» вместе с человекоподобным роботом «Федором» на борту. Его стыковка со станцией намечена на 27 августа, уточняет НСН.