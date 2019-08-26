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Порошенко не пустили на шествие «ветеранов АТО»

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Националисты не пустили Порошенко на шествие «ветеранов АТО»

Киев, 26 августа. Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили на неофициальное шествие «ветеранов АТО» в Киеве. Об этом заявил один из руководителей «Нацкорпуса» Сергей Коротких.

По его словам, мероприятие, которое носило название «Марш ветеранов», было «лишено политики», однако Петр Порошенко и Андрей Парубий пытались вмешаться.

«Порошенко и Парубий пытались сунуть туда носы и сделать из этого какое-то политическое действие, но им этого не дали сделать. Это было просто шествие ветеранов. Они изначально пытались перетянуть это мероприятие на себя, но им не дали этого сделать», — заявил Коротких в эфире телеканала «НАШ».

Он добавил, что сторонники бывшего президента Украины пытались сделать из этого мероприятия «шествие Порошенко» и планировали, чтобы экс-глава страны шел в начале марша. Однако, по словам Коротких, политику «отчетливо донесли», что он — «нежеланный гость» на шествии.

«С учетом того, что в последнее время их предают всяким моментам гражданской обструкции, для него там могли быть неприятные моменты, и он решил не проверять свое везение», — резюмировал Коротких.

Весной 2019 года националисты из «Нацкорпуса» и других группировок провели публичную акцию, используя плакаты «Беги, Петя, беги!», адресованные на тот момент президенту Украины Петру Порошенко, а также чемоданы для чиновников.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в Киеве. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти, и в ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против региона. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек.

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Источник: НАШ
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