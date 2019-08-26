Главные новости 26 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 26 августа.

Российские дипломаты резко ответили главе МИД Норвегии после заявления о Северном морском пути. Посольство РФ осадило Норвегию после заявления о Севморпути.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет время, и над Донецком будет поднят украинский флаг. Порошенко заявил, что украинский флаг будет «гордо развеваться» над Донецком.

Елизавета II отправилась в церковь Балморал в сопровождении своего внука принца Уильяма, а не супруга принца Филиппа. Елизавету II сопроводили в церковь принц Уильям с Кейт Миддлтон, а не супруг.

Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с коллегами по «семерке», настаивая на возвращении России в клуб. Источники рассказали о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России.

Маргарита Терехова рассказала больше десяти лет страдает от болезни Альцгеймера. Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии известной актрисы.

Эксперты рассказали, в каких субъектах Российской Федерации граждане чаще всего берут ипотеку. Стало известно, в каких регионах России чаще всего берут ипотеку.

Власти Норвегии планируют проверить Северный морской путь. Об этом заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон. Норвегия планирует провести проверку Северного морского пути.

Китайский производитель автомобилей GAC Motor выпустил на рынок Поднебесной дешевый аналог Toyota Camry. Китайский автопроизводитель представил дешевый аналог Toyota Camry.

В Интернете появились фотографии виллы на Ибице, где принц Гарри и Меган Маркл отметили день рождения герцогини Сассекской. Фото виллы принца Гарри и Меган Маркл на Ибице опубликованы в Сети.

Глава сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани назвал безрассудными удары ВВС Израиля по Сирии. Глава иранской спецслужбы назвал безрассудными удары ВВС Израиля по Сирии.