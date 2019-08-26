Китов из бухты Средней успешно перевезли по Амуру к месту выпуска в море

Владивосток, 26 августа. Судно с двумя косатками и шестью белухами из бухты Средней благополучно пришвартовалось к причалу в поселке Иннокентьевка Николаевского района после трех дней в пути по реке Амур, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ветеринары, тренеры и ученые ВНИРО сопровождают животных на всем пути следования от бухты Средней до места выпуска у мыса Перовского. Как рассказали специалисты ВНИРО, косатки и белухи спокойно перенесли транспортировку. Помогла прохладная и пасмурная погода: охлаждать воду в ваннах не потребовалось, в дороге температура была комфортной для китообразных.

«Транспортировочные ванны с косатками находились в непосредственной близости друг от друга и животные переговаривались между собой, — рассказали в пресс-службе ВНИРО. — Самец вел себя активно, часто заныривал. Самка, наоборот, спокойно сидела в воде. Белухи ныряли в транспортировочных ваннах».

В Иннокентьевке в ваннах заменят воду, животных перегрузят на автомобильный транспорт и колонна отправится в сторону Охотского моря к мысу Перовского. Каравану предстоит еще 100 километров пути. Погода на мысе Перовского благоприятная, и специалисты рассчитывают уже во вторник утром подготовить косаток и белух к выпуску в естественную среду обитания.

Напомним, ранее ученые ВНИРО в подробностях рассказали ФАН о том, как перевозят животных из так называемой «китовой тюрьмы» и отпускают на волю.