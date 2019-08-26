Сирия новости 26 августа 19.30: российский беспилотник сбит в Хаме, Boeing разведки США совершил вылет у Сирии

Сирия, 26 августа. Российский беспилотник сбит боевиками в Хаме во время разведывательного полета. Boeing разведки США совершил вылет у Сирии. Курды провели серию рейдов в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ совершили боевые вылеты на юг Идлиба к расположениям джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Латакии потеряли один танк близ города Кабана.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявили об уничтожении танка САА на северо-западе Латакии.

Курды: провели в Дейр-эз-Зоре серию рейдов, в ходе которых задержали как минимум десять человек

«Ахрар аш-Шам»: обстреляли на севере Алеппо поселок из гранатомета.

Международная коалиция: направила американский самолет радиоэлектронной разведки к побережью Сирии и Ливана.

Провинция Латакия

Боевик «Тахрир аш-Шам» сообщили о повреждении танка Сирийской арабской армии (САА) на фронте у города Кабана на севере Латакии, как передает новостной портал Jisr TV. Сведений о пострадавших среди военнослужащих не поступало. Напомним, ранее стало известно, что сирийская армия перебрасывает танковый конвой в Латакию в рамках подготовки к новому штурму города Кабана. Кроме того, по данным портала Al Manar, несмотря на громкие заявления радикалов о том что ими якобы была разгромлена сирийская армия, за прошедшие сутки близ Кабаны были ликвидировали 19 боевиков «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹.

По данным Twitter-канала Intel Sky, американский самолет Boeing RC-135U совершил полет над восточным средиземноморским побережьем, включая территории Ливана и Сирии, в частности побережья Латакии. Данная модель самолета предназначена для сбора технических данных о радиолокационных системах противника и системах противовоздушной обороны.

Провинция Алеппо

По данным Twitter-канала Syria Map, все группировки, входящие в состав «Сирийской свободной армии» (ССА) были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Как сообщает источник, отряды боевиков и сотрудников так называемой «военной полиции» ССА в зонах турецкой оккупации от города Джанджарис до Джераблуса в районе «Щита Евфрата» были мобилизированы.

Боевики «Ахрар аш-Шам» обстреливают из гранатометов жилые кварталы поселка Шерава на севере Алеппо, как передает источник в сети Twitter (@alahmed_nasser). Ранее близ деревни происходили неоднократные столкновения между курдскими отрядами «Освободительных сил Африна» и различными протурецкими группировками, наиболее вероятно что боевики открыли огонь по позициям курдских радикалов. Сведений о пострадавших среди мирного населения или о потерях среди курдских боевиков в результате обстрела пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зоре в городе Ат-Таяна курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд, в ходе которого были задержаны шесть человек, подозреваемых в связи с радикалами «Исламского государства»1, как сообщает курдский новостной twitter-канал Rojava Network. В поселке Ас-Сабха еще четыре человека были задержаны в ходе рейда, проведенного при поддержке сил международной коалиции – отряд SDF сопровождали американские вертолеты, как сообщает источник в сети Twitter Hosein Mortada. В ходе рейда было арестовано еще четыре человека по тем же подозрениям – пособничество ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии совершили повторный вылет в район города Кафр-Набаль, в окрестностях которого расположены опорные пункты джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам», как передает источник в сети Twitter (@MGhorab3). С боевых самолетов также были сброшены бомбы на места скопления террористов в предместьях деревни Эбдита. Боевой сирийской авиации также был совершен в район высоты Аз-Завия, где укрываются террористы «Тахрир аш-Шам». Боевики «оппозиции» продолжают распространять в сети информацию о любом самом незначительном успехи на фронтах.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») заявил об обстреле позиций САА и союзных сил позиций на холме Ан-Нимр вблизи Хан-Шейхуна, как передает новостной портал Step News Agency. Тем не менее, сведений о потерях в рядах сирийской армии не поступало. Также группировка заявляет, что ее боевики сумели сбить российский разведывательный беспилотник над высотами горы Шахшабу, как передает информагентство Step News. Теперь боевикам стоит ожидать, что вместо разведывательного беспилотника район их укрытий уже посетит боевой самолет ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.