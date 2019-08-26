Украинские гастарбайтеры пожаловались на жуткие условия жизни в Польше

Варшава, 26 августа. Граждане Украины сотнями бегут в Польшу в поисках лучшей жизни и заработка. Украинские гастарбайтеры рассказали о жутких условиях жизни в соседней стране.

Граждане Украины переезжают в Польшу в поисках работы, в родной стране найти работу крайне сложно, тем более не приходится рассчитывать на высокий заработок. В Польше же гражданин Украины получается в среднем 500-600 евро в месяц, однако условия работы оставляют желать лучшего.

Украинские гастарбайтеры пожаловались, что им приходится жить в переполненных хостелах или ночевать на работе, сообщает «АиФ». Несмотря на официальный восьмичасовой рабочий день, многим приходится перерабатывать.

«Как закрою глаза – так моментально и засыпаю. Согласно законам ЕС, работать больше 8 часов нельзя, но я ежедневно разгружаю здесь продукты с утра до позднего вечера. Похудел на 10 кг, ем черт знает что, экономлю», — рассказал переехавший в Польшу уроженец украинской Винницы.

Житель Львова, переехавший в Польшу, также пожаловался на невыносимые условия, однако нужда заставляет его работать в Польше.

«А какой выбор? Нам говорят: будьте патриотами, оставайтесь дома. Но разве я смогу такие суммы заработать у себя? Напротив, тотальной безработицей нас просто выпихивают в Польшу», — возмутился он.

Стоит отметить, что граждане Польши относятся негативно к потоку мигрантов из соседней Украины. Ранее сообщалось, что ресторан в польском городе Гдыне отказался принимать на работу украинцев. Владелец ресторана назвал граждан Украины «недолюдьми».

Кроме того, сообщалось, что в Польше погиб 36-летний гражданин Украины Василий Чорней. Мужчине стало плохо во время работы, однако владелица предприятия не стала вызывать врачей, поскольку украинец не был трудоустроен официально. Она поручила другому гражданину Украины вывезти мужчину в лес, где он скончался.