The National Interest оценил перспективы экспорта российского истребителя Су-57

Москва, 26 августа. Обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос оценил перспективы экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57.

Экспортный вариант многофункционального истребителя Су-57 будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019, который стартует 27 сентября в подмосковном Жуковском.

Эпископос отмечает, что в настоящее время в открытом доступе нет данных о спецификации экспортной версии Су-57. По мнению обозревателя, экспортный вариант не будет иметь существенных отличий от базовой версии. Эпископос выразил уверенность, что самолет сохранит многофункциональность, сверхманевренность, а также автоматизированную систему управления и интеллектуализацию процессов боевого применения.

Обозреватель The National Interest напомнил, что экспортная версия Су-57 была разработана в рамках совместной российско-индийской программы FGFA. В 2018 году проект заморозили.

В конце июля было запущено серийное производство истребителей Су-57. Первая партия из 12 истребителей Су-57 поступит в войска в 2019 году. Всего Минобороны РФ заказало 76 истребителей пятого поколения.

«В то время как специфика Су-57Е остается загадкой, амбиции Москвы по экспорту этого самолета вполне предсказуемы. Вероятно, эта машина заинтересует Индию, Китай и Турцию, помимо этого, истребитель может привлечь ряд других стран», – отмечает Эпископос.

По его мнению, потенциальными покупателями Су-57 являются Египет, Алжир и Вьетнам. По предварительным данным, стоимость экспортной версии Су-57 составит около 100 миллионов долларов.