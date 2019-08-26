В Совфеде рассказали, как Порошенко довел Украину «до ручки»

Бывший президент Украины Петр Порошенко «вывел» «формулу независимости» страны; по его мнению, государственность должна опираться на армию, язык и религию.

«На днях в интервью меня спросили о формуле независимости. Безусловно, для меня такой формулой являются армия, язык и вера», — сказал Порошенко, заявив также и об «атаках на украинскую государственность».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что высказывание Порошенко не ново — он продолжает повторять одни и те же фразы с 2014 года.

«С этими же лозунгами Порошенко шел на выборы, а теперь продолжает повторять их сегодня. Во времена президентства он руководствовался именно такими идеями. И в итоге, грубо говоря, довел своей политикой Украину до ручки», — подчеркнул Сергей Цеков.

Российский политик заметил, что при предыдущем киевском режиме народ Украины страдал, но, даже несмотря на это, власти так и не смогли вынести для себя никаких уроков.

«Политика, которую проводил Порошенко, принесла Украине большие несчастья, и они не прекращаются. Он так и не понял, что такое Украина как государство и каких принципов как во внешней, так и во внутренней политике необходимо придерживаться, чтобы страна процветала», — напоминает председатель Русской общины Крыма.

Собеседник ФАН особо отметил, что во времена СССР Украина была самой успешной республикой. Но после распада Советского Союза власти привели ее в упадок.

«При Порошенко Украина стала одним из самых несчастных государств на постсоветском пространстве», — указывает сенатор от Республики Крым.

По его мнению, Порошенко по-прежнему не отказался от своих политических амбиций, причем они строятся на радикально националистических взглядах.

«Упрямство, которое демонстрирует Порошенко, — это его личные амбиции. Он испытывает ненависть к России, им движет русоненавистничество. Оно у него на первом месте. Порошенко считает, что его провалы на посту президента обусловлены действиями нашей страны. Он ненавидит русских и Россию, а потому постоянно декларирует одни и те же тезисы», — закончил свою мысль Сергей Цеков.

Напомним, Порошенко активно поддерживал украинских радикалов, а также приветствовал ведение войны в Донбассе. Вооруженный конфликт, по официальным оценкам, унес жизни более 13 тысяч человек.