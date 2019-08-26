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Участники фестиваля «Таврида — АРТ» получили почти 87 миллионов на реализацию проектов

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Участники фестиваля «Таврида — АРТ» получили почти 87 миллионов на реализацию проектов

Севастополь, 26 августа. 130 победителей фестиваля «Таврида — АРТ» получили получили почти 87 миллионов рублей на реализацию своих творческих проектов.

В понедельник организаторы грантового конкурса на фестивале «Таврида — АРТ» подвели итоги. Заявки на участие подали более 500 молодых деятелей культуры и искусств со всей России. На реализацию творческих проектов было разыграно 86,937 миллиона рублей.

Все участники конкурса смогли получить помощь в доработке своих идей, а также их профессиональную оценку. На конкурсе были представлены короткометражные и документальные фильмы, креативные пространства, спектакли, выставки, а также фестивали.

По словам генерального директора Центра развития культурных инициатив, руководителя проекта «Таврида» Сергея Першина, в этом году фестиваль побил все рекорды.

«Но самое главное – это то, что все эти [выделенные победителям конкурса] средства будут реализованы и преобразовы в развитие культуры руками самих молодых творцов!» — подчеркнул он.

Участники фестиваля «Таврида — АРТ» получили почти 87 миллионов на реализацию проектов

Он отметил, что грантовый конкурс — неотъемлемая часть мероприятия, так как фестиваль представляет собой площадку возможностей и творчества для молодых деятелей искусства. Он добавил, что материальная поддержка творческих инициатив помогает развивать культурное пространство в российских регионах.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о важном значении форума «Таврида — АРТ», который впервые прошел на юго-восточном побережье полуострова.

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