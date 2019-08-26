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Порошенко решил поторопить Зеленского со вступлением в НАТО и ЕС

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Порошенко решил поторопить Зеленского со вступлением в НАТО и ЕС

Киев, 26 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко решил поторопить нынешнего главу государства Владимира Зеленского с решениями по членству Киева в НАТО и ЕС. По его словам, правительству и Верховной раде пора переходить «от деклараций к конкретным решениям», которые приблизят страну к вхождению в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Порошенко заявил, что команде Зеленского нужно начать готовиться к саммиту НАТО, который состоится в декабре 2019 года в Великобритании.

«На Туманный Альбион украинская делегация должна прибыть с предельно ясным предложением», — написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

По его мнению, если киевские власти хотят получить план действий по получению членства в НАТО не позднее 2023 года, «разговор об этом нужно начинать уже сейчас». Он добавил, что его политсила «Европейская солидарность» может объяснить команде президента Украины, как это сделать.

Ранее Порошенко уже заявлял, что Зеленский должен подтвердить план вступления Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, вопрос евроинтеграции Украины стал одной из причин возникновения в 2013 году в Киеве так называемого «евромайдана». В 2018 году Верховная рада внесла в конституцию изменения, которые закрепляют курс страны на вступление в ЕС и НАТО. При этом канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Евросоюзу нужно как минимум десять лет, чтобы принять решение по членству Украины в организации, а эксперты оценивают шансы Киева на вхождение в состав НАТО как минимальные.

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Источник: Facebook-аккаунт Петра Порошенко
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