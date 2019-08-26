Американке ампутировали ногу и пальцы из-за заболевших ангиной детей

Вашингтон, 26 августа. Жительнице американского города Райс-Лейк ампутировали правую голень и пальцы на руках и левой ноге из-за инфекции, которую она подхватила от простуженных детей, сообщило издание Daily Mail.

Четыре года назад американка Алиша Кеннен споткнулась о собаку и получила ссадину на правом плече. Через несколько дней она пожаловалась на острую боль и обратилась к врачу. У женщины началось внутренне кровотечение, стали отказывать органы.

Как выяснили медики, причиной ее заболевания стала ангина, которой болели сыновья Кеннен. Через ссадину стрептококки попали в кровь женщины и привели к инфекционно-токсическому шоку.

Пациентке пришлось частично ампутировать пальцы рук из-за отмирания тканей. Через какое-то время инфекция стала распространяться, и женщина лишились всех пальцев ног. В результате рецидива, который произошел в начале лета 2019 года, женщине ампутировали правую ногу до колена.

Ранее врач-отоларинголог Анатолий Смирнитский сообщил, что причиной слабого иммунитета у детей чаще всего являются нераспознанная аллергия, недолеченный гайморит или ангина. Медик советует регулярно проходить обследование и сдать пробы на выявления аллергена, отметил RT.