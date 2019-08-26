Эксперт назвал предпосылки для устойчивого роста российской экономики

России удастся добиться динамического роста экономики за счет уровня внешнего долга, плавности движения валюты и внутреннего состояния экономики. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

Динамика не удовлетворяет

Темпы роста российской экономики сегодня неудовлетворительны, необходимы дополнительные решения для более устойчивого и динамичного роста. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

Президент обратил внимание, что, по данным Росстата, ВВП страны по итогам первого полугодия 2019 года вырос на 0,7% в годовом выражении.

«Темпы безусловно положительные, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Какие дополнительные решения здесь нужны, мы и обсудим», — заявил Путин.

В совещании принимали участие министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, помощник главы государства Андрей Белоусов и руководитель администрации президента Антон Вайно.

Самое крепкое макроэкономическое положение

Как отметил Александр Тимофеев, на данный момент очень важным является то, что российское правительство и президент довольно последовательны в своей логике. Необходимость изменения и принятия реформ существует давно. У государства стоит четкая задача обогнать мировой рост и добиться роста ВВП выше среднего мирового.

«За последний год, к сожалению, выйти на такой уровень не удалось. Но тем не менее есть четкое понимание того, за счет чего Россия могла бы добиться устойчивого и динамичного роста экономики — экономическая ситуация позволяет. На фоне экономического противостояния США и Китая наше макроэкономическое положение является самым крепким. Уровень внешнего долга, плавность движения валюты, внутреннее состояние экономики — по всем этим параметрам мы достигаем показателей, по которым можем добиться динамического роста экономики», — пояснил Александр Тимофеев.

Экономист отметил, что если посмотреть на состояние рубля, то можно смело сказать, что здесь Россия выглядит устойчиво, несмотря на существенные колебания нефти и на то, что валюты других экономик (например, Аргентины или Китая) делают достаточно мощные движения вперед. Коридор рубля относительно доллара (с 64 до 68 рублей за доллар) является крайне небольшим, что показывает хороший результат.

«Что касается золотовалютных резервов, то показатели являются зашкаливающими, и мы продолжаем наращивать этот актив. Есть даже ощущение, что золото находится в избытке. Обращаясь к внешнему долгу, можно также смело сказать, что шансы дефолта в нашей стране минимальны. Если говорить про общую динамику экономики, то Владимир Путин сегодня точно определяет проблемы, и я с ним соглашусь в том, что темпы роста пока еще недостаточны. Мы добились высокой стабильности, но сейчас мы не растем. Но тот фундамент, который создан, исходя из парадигмы, в которой мы живем, лучше быть не может. Мы наблюдаем хорошие предпосылки для устойчивого роста», — заключил Александр Тимофеев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что совещание является традиционным. 26 августа у Путина — день внутренних рабочих встреч и совещаний.