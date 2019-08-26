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ФИФА может заменить боковых арбитров на роботов

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ФИФА может заменить боковых арбитров на роботов

Москва, 26 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность замены боковых арбитров на роботов, об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, в федерации учредили специальный департамент, который рассматривает возможность замены арбитров на роботов. Специалисты проводят соответствующие исследования и изучают возможность внедрения автоматической системы, которая возьмет на себя функции помощников главного судьи.

«Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти», — сообщил источник издания.

Стоит отметить, что современные технологии в последнее время активно внедряются в футболе. Сначала ФИФА внедрила функцию автоматического определения гола: система определяет, пересек ли мяч линию ворот полностью. Кроме того, в 2018 году стала использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Она позволяет просматривать спорные моменты и принимать решения на основе видеоповтора, пишет НСН.

Ранее ФИФА назвала 10 претендентов на звание лучшего игрока 2019 года. Церемония вручения ежегодных наград ФИФА пройдет 23 сентября в театре «Ла Скала» в Милане. Выбрать лучшего футболиста болельщики могут с помощью голосования на сайте Международной федерации футбола.

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