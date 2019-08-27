Железные дороги Сирии восстанавливаются после войны — репортаж ФАН со станции в Алеппо

Дамаск, 27 августа. До начавшейся в 2011 году войны в Сирии на старейшем в Алеппо вокзале люди редко ожидали своего поезда в зале. Слишком много людей находилось в помещении, и от спертого из-за жары воздуха многие выходили на улицу. Сейчас тут сложно даже занять все сидячие места. Ожидающие своего поезда люди — в основном жители Джибрина, приезжающие в город на заработки.

После сигнала колокола пассажиры спокойно идут в вагоны. Запущенный два года назад поезд проезжает по короткому маршруту: утром из Джибрина в Аллепо и обратно, днем — тот же путь в другом порядке. Сейчас это единственное железнодорожное сообщение, работающее в Сирии постоянно. Большинство вагонов преимущественно пустые в будние дни, но по выходным народу больше — джибринцы едут в Алеппо погулять.

Цена 50 лир — для обычных жителей, а для льготных категорий, в которые входят люди почетного возраста, студенты и военные, она ещё меньше — 25. Сирийское правительство специально держит низкий ценовой порог на проезд, чтобы железнодорожный транспорт мог позволить себе любой сириец.

Железная дорога — это не только поезда, мерно едущие по рельсам в сторону горизонта. Это в первую очередь люди, обслуживающие и ремонтирующие весь транспорт, который сейчас находится в удручающем состоянии. Но сейчас не хватает ни профессиональных специалистов, которых страна потеряла во время войны, ни станков.

Станция железнодорожного депо в Джибрине — когда-то крупнейшая в Сирии. В 89-м году ее помогали реконструировать советские специалисты. Особенная гордость — кран, который мог поднимать грузы до 50 тонн. Завод охватывал практически всю цепочку ремонтных работ, а трудилось на нём свыше 800 человек. Только в страшной войне страна потеряла собранное за многие десятилетия производство. Сейчас это место напоминает постапокалиптичную территорию, по которой передвигаются только одичалые собаки.

Весь ремонт поездов сейчас происходит в железнодорожном депо в Алеппо. Из 200 работавших до войны работников сейчас в цехах трудятся всего 20 человек. Постепенно местные специалисты ставят на колеса вагоны, оживляя их механические сердца и с особым старанием восстанавливая другие органы. Вагоны, на бронированных окнах которых до сих пор остались следы от пуль, заждались своего звездного часа и принять пассажиров. Раньше по сирийской железной дороге проезжало более миллиона человек.

Железная дорога в Сирии до войны имела богатую разветвленную сеть путей. В стране ездило более 30 поездов, проезжавших ключевые города, а железнодорожные пути уходили за границы страны. С началом кризиса террористы нападали на вагоны с пассажирами и минировали рельсы, тем самым практически полностью уничтожив всю сеть. Чтобы восстановить полностью всю сеть необходимо больше 1 миллиарда евро. Однако, власти страны не опускают руки, и они собираются вернуться сирийским железнодорожным путям былую славу.