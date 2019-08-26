Двойника Стива Джобса сфотографировали в Египте

Вашингтон, 26 августа. Пользователи Сети бурно обсуждают фото мужчины, похожего на создателя Apple Стива Джобса. Сходство настолько поразило юзеров, что они даже выдвинули версию о том, что на самом деле Джобс жив.

Снимок был опубликован на портале Reddit. Кадр был сделан в ночное время суток, на нем можно видеть профиль мужчины в круглых очках. Он сидит за освещенным столом.

«Стив Джобс прячется в Египте после фальсификации своей смерти», — говорится в описании к фото.

Один из пользователей zombietrooper признался, что с одной стороны, он понимает, что это, должно быть, шутка, но с другой стороны, «этот парень слишком похож на Стива Джобса, чтобы это была настолько случайность».

«Ну да, он создал алгоритмы отслеживания для обычных людей, он не хочет, чтобы его нашли», — заметил в ответ Pubics_Cube.

Однако были и те, кто усомнились в то, что человек на фото Стив Джобс. Так, jorge_anyday обратил внимание на то, что на фото виден только профиль мужчины, к тому же ночная съемка и высокая контрастность теней могут быть обманчивы.

«Интересно, как на самом деле выглядит этот парень, когда смотришь на него спереди? Есть причина, по которой распознавание лица осуществляется спереди, а не через профиль», — справедливо заметил он.

Джобс ушел из жизни 5 октября 2011 года. Долгие годы он боролся с серьезной болезнью. В СМИ появлялись сообщения, что причиной стал рак, напоминает телеканал «Царьград».