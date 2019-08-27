Третий Спас 2019: когда отмечается, традиции и приметы, привороты и гадания на суженого

Третий, или Ореховый Спас, завершает череду августовских народных-православных праздников, посвященных новому урожаю и проводам лета.

Когда отмечается Третий Спас

Третий Спас отмечается 29 августа — на следующий день после праздника Успение Богородицы, который православные церкви, живущие по юлианскому календарю, отмечают 28 августа.

Что такое Третий Спас

Третий Спас — это праздник в память перенесения Нерукотворного образа Спасителя Иисуса Христа из Едессы в Константинополь в 944 году. Третий Спас считается полупраздником, он приходится на послепразднование Успения Богородицы.

В народе Третий Спас называют Ореховым, Хлебным или Полотняным (Холщовым), а также Малым. Бытовали также названия Спас на холстах, Спас на полотне, Осенний и Холодный Спас.

Третий Спас завершает череду Спасов (до него были Медовый и Яблочный) — праздников, посвященных Спасителю — Иисусу Христу.

Ореховый, Хлебный или Полотняный Спас: традиции праздника

Как явствует из названия, в это время на Руси было принято заготавливать созревший дикий орех — лещину, печь и освящать хлеб из муки нового урожая, в это время также начиналась торговля домоткаными холстами и полотнами.

Третий Спас считался праздникам воды и колодцев. В этот день копали новые колодцы, а старые чистили и освящали. Считалось, что в этот день колодезная и ключевая вода становится целебной, поэтому к важным источникам устраивали крестные ходы, воду из них заготавливали впрок и использовали как снадобье.

Освященные караваи и пироги из муки нового урожая ставили на стол для праздничной трапезы, однако больших гуляний на Третий Спас не устраивали. В это время была в разгаре уборочная страда, которую старались завершить до первых осенних заморозков и до начала затяжных дождей.

Приметы и поговорки на Третий спас

На Третий Спас традиционно следили за отлетом птиц, в первую очередь ласточек и журавлей. По этим приметам предсказывали погоду на осенне-зимний период. Считалось, что ласточки отлетают в три этапа — в три Спаса. Примета гласила, что, если журавли отлетят к Третьему Спасу, то Покров (14 октября) будет морозным.

Хороший урожай на орехи считался приметой на обильный урожай зерна на следующий год. На Руси заметили, что обильный урожай на орехи как правило не совпадает с хорошей жатвой, также не бывает большого урожая орехов два года подряд.

Говорили: «Третий Спас хлеба припас», «Спас — на полотне, хлебушек в гумне», «После Успения пришло — солнце на осень пошло».

Гадания и привороты на Ореховый спас

На Руси считалось, что хороший урожай орехов бывает не чаще, чем раз в два года. Эта народная примера наделяла орехи свойствами, как будто специально предназначенными для гаданий.

Хороший урожай орехов считался доброй приметой, это был знак, что на следующий год отлично уродится зерно.

Орехи, как правило, собирали дети, девушки и женщины, мужчины в это время были заняты на полевых работах. У незамужних девушек существовали приметы и привороты, связанные с орехами. Первый орех нужно было съесть, и по его вкусу определить свою будущую судьбу: сладкий — скоро замуж за хорошего жениха; горький — любимый изменит и бросит; неспелый — со свадьбой придется подождать; кислый или гнилой — жди болезней и неприятностей.

Второй сорванный орех нужно было подарить прохожему, это был обряд на снятие порчи и сглаза.

Также девушки гадали на суженого, раскалывая орех: спелый и крупный — скоро замуж; мелкий или гнилой — придется еще посидеть в девках; скорлупа оказалась пустой — будь настороже, впереди могут ждать неприятности.

Если девушке попадался двойной орех, это считалось удачей, которой нужно было воспользоваться с умом: половинку съесть, а вторую — незаметно подсунуть в карман предмету воздыханий. Это считалось отличным приворотным средством. Девушки старались незаметно подложить любимым самые крупные и спелые орехи: если молодой человек съел ядро, значит — скоро зашлет сватов.

Также девушки загадывали на судьбу, удачу и скорое замужество, захватив из корзины горсть орехов. Если орехов оказывалось четное количество — желания сбудутся, нечетное — придется подождать и потерпеть.