Новый наставник шоу «Голос» Сюткин назвал себя обороноспособным

Москва, 26 августа. Руководство Первого канала назвало наставников, которые будут судить участников в восьмом сезоне популярного певческого шоу «Голос». Среди них один дебютант — знаменитый российский музыкант Валерий Сюткин.

Певец присоединился к коллегам, которые уже неоднократно занимали в данном конкурсе красные кресла, — Полине Гагариной, Константину Меладзе и Сергею Шнурову.

«Рад, что Первый [канал] доверил стать наставником [шоу «Голос»], — отметил бывший солист группы «Браво». — Надеюсь, высшее педагогическое образование мне поможет. Постараюсь оправдать доверие».

По словам Сюткина, шоу «Голос» является интересным экспериментом и возможностью помочь талантливым ребятам. Поэтому, как стало известно Федеральному агентству новостей, он согласился работать на этом проекте. И его не пугают возможные сложности.

«Что до конкуренции с коллегами, я обороноспособный в дискуссии и готов отстаивать свое мнение, — подчеркнул Валерий. — Я не боюсь сложностей, надо просто хорошо делать свое дело, набирать команду и работать с ней».

Ранее на Первом канале были названы наставники второго сезона музыкального конкурса «Голос. 60+». Это Пелагея, Лев Лещенко, Валерия и Михаил Боярский.