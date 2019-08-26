Лавров анонсировал заседание российско-ангольского комитета по ВТС

Москва, 26 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России и Анголы развивать военно-техническое сотрудничество и анонсировал проведение заседания профильного комитета до конца 2019 года. Об этом глава МИД РФ сообщил по итогам встречи с ангольским коллегой Мануэлом Домингушем Аугушту.

Лавров отметил, что в настоящий момент продолжается подготовка к реализации совместных с Анголой проектов в области промышленности, добычи полезных ископаемых, энергетики, рыболовства, транспорта, агропромышленного комплекса, космической связи, также в финансово-кредитной сфере и в сфере военно-технического сотрудничества.

«Мы договорились, что очередное заседание комитета по военно-техническому сотрудничеству состоится во второй половине нынешнего года в качестве очередного шага на этом направлении», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия и Ангола стремятся вывести деловое сотрудничество на новый уровень, торгово-экономические связи двух стран развиваются по восходящей линии. Лавров добавил, что на встрече с Аугушту стороны договорились и в дальнейшем оказывать содействие деловым кругам в установлении контактов, в том числе по линии межправительственной российско-ангольской комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству и торговле. Лавров подчеркнул, что для этого в марте текущего года был создан российско-ангольский деловой совет.

Кроме того, российский министр сообщил, что на полях саммита Россия — Африка в Сочи состоится встреча сопредседателей межправительственной комиссии и диалог с российскими и ангольскими компаниями.

Аугушту передал во время беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым послание от президента своей страны Жоау Лоуренсу главе РФ Владимиру Путину.