«Шальке» интересуется футболистом «Ростова»

Ростов-на-Дону, 26 августа. По информации Федерального агентства новостей, немецкий «Шальке» интересуется нападающим «Ростова» Элдором Шомуродовым. По словам источника, немецкий клуб уже некоторое время изучает 24-летнего нападающего.

Сообщается, что пока гельзенкирхенцы не делали предложений ростовчанам. Известно, что они оценивают игрока в 5,5 млн евро. Не исключено, что стороны приступят к переговорам в зимнее трансферное окно.

Шомуродов перешел в «Ростов» из «Бунедкора» летом 2017 года. С тех пор он провел 51 матч, в которых забил десять голов и отдал три результативные передачи. В текущем сезоне на счету узбекистанца семь матчей, пять мячей и один ассист. В составе сборной Узбекистана он провел 35 матчей и забил 13 голов.

Отметим, что в настоящий момент за Шомуродовым также следят российские клубы, в числе которых «Краснодар» и «Локомотив».