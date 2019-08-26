Стало известно, когда спустят на воду российский круизный лайнер «Мустай Карим»

Москва, 26 августа. Новейший российский круизный лайнер «Мустай Карим» будет спущен на воду в сентябре 2019 года. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Мустай Карим» будет спущен на воду в сентябре этого года, точную дату мы назовем в ближайшее время», — сказал президент ОСК.

Круизный лайнер проекта PV300 был заложен в 2017 году на заводе «Красное Сормово». Строительство теплохода осуществляется по заказу судоходной компании «Водоходъ». Лайнер «Мустай Карим» будет введен в эксплуатацию в начале 2020 года. Теплоход предназначен для перевозки пассажиров на водных путях Европейской части России с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийские моря.