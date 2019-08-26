Донбасс сегодня: раскрыты причины гибели командира «Айдара», ВСУ массово сидят «на игле»

Донбасс, 26 августа. Командир взвода нацбатальона «Айдар» погиб в перестрелке с военной полицией. Морской пехотинец ВСУ свел счеты с жизнью, но представлено это было как боевая потеря. Военная служба правопорядка задержала полбатальона военнослужащих ВСУ из-за наркотиков. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня отмечает за последние сутки восемь нарушений со стороны украинских вооруженных формирований. На Горловском и Донецком направлениях ВСУ применяли минометы, а на Донецком — гранатометы и стрелковое оружие. Всего в сторону ДНР было выпущено 23 боеприпаса. На Луганском направлении обстрелы не зафиксированы.

Морской пехотинец ВСУ свел счеты с жизнью в Волновахе

Управление Народной милиции ДНР выступило с заявлением о том, что, по данным разведки ведомства, военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ по фамилии Собко свел счеты с жизнью. Причиной стала неразделенная любовь. Но трагедия представлена руководству Операции объединенных сил как боевая потеря.

Как стало известно военным республики от собственного источника в Волновахе, погибший являлся родственником командира 128-й горно-штурмовой бригады, который неоднократно проходил по уголовным делам, возбужденным в ДНР за совершение преступлений в отношении мирного населения республики.

20-летний молодой человек должен был перевестись в Закарпатье к своему родственнику, но не успел. Теперь же благодаря родственным связям он был представлен как погибший на поле боя от рук «оккупантов и боевиков». С данной информацией уже вышли украинские издания, которые обвинили Народную милицию ДНР в гибели солдата ВСУ.

Военнослужащие ВСУ массово употребляют наркотики

В Донецкой и Луганской областях проводятся проверки и спецоперации в ВСУ по выявлению лиц, употребляющих наркотики, а также лиц, причастных к их незаконному обороту. Работа осуществляется военной прокуратурой совместно с военной службой правопорядка украинской армии.

Как сообщает представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин, контролирующие силовые органы Украины 25 августа провели спецоперацию по выявлению бойцов украинской армии, причастных к хранению и сбыту наркотических веществ. Операцию предварял факт задержания 21 августа офицера штаба ООС Нагая М. В., который, находясь в состоянии наркотического опьянения, сославшись на указание командующего ООС, приказал обстрелять из минометов село Белая Каменка в Донецкой области. По итогам спецоперации задержано более 180 солдат и офицеров ВСУ, выявлено 67 человек, находившихся непосредственно в моменты рейдов в состоянии наркотического опьянения.

При задержаниях в 35-й и 36-й бригадах морской пехоты ВСУ морпехи оказывали активное сопротивление и даже устроили две перестрелки. По объяснениям задержанных, они приняли проверяющих за диверсионную группу ДНР. Аналогичные проверки проводятся и в Луганской области. В 46-ю десантно-штурмовую бригаду прибыла комиссия из штаба оперативно-тактической группировки «Север» для выяснения обстоятельств и причин употребления наркотиков военнослужащими бригады. В крови бойцов, отправляемых на лечение в больницы, начали массово обнаруживать наркотические вещества. Сейчас в бригаде проводится служебное расследование, сообщает представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко.

В ДНР рассказали, как погиб боевик Тихий из «Айдара»

В воскресенье украинские средства массовой информации сообщили о гибели командира взвода националистического батальона «Айдар» Тихона Курбатова 1993 года рождения с позывным Тихий. По версии украинских СМИ, боевик погиб под Горловкой в результате обстрела со стороны защитников ДНР.

В понедельник официальный представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань сообщил подробности гибели боевика, которые полностью опровергают официальную украинскую версию. По информации офицера, инцидент произошел во время рейда, устроенного военной службой правопорядка. Военные прокуроры Украины и военная полиция проводили рейд в 24-м батальоне «Айдар», во время которого Курбатов со своими сослуживцами оказал сопротивление. В результате полученного ранения Тихий в скором времени скончался.