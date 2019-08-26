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Тизер новых «Звездных войн» появился в Сети

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Тизер новых «Звездных войн» появился в Сети

Москва, 26 августа. Тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны» появился на YouTube-канале Star Wars.

В начале ролика идут фрагменты из прошлых частей франшизы, но потом появляются кадры из фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». В одной из сцен, представленных в тизере, главная героиня седьмого и восьмого эпизодов Рей предстает в одеянии ситха и с красным световым мечом.

Сюжет новых «Звездных войн» по-прежнему держится в секрете. Режиссером картины является Джей Джей Абрамс, который снял седьмой эпизод саги.

Мировая премьера картины запланирована на 18 декабря, российские зрители увидят фильм на день позже.

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