Заговор против Европы: жену Бориса Джонсона не пускают в США. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

В новом выпуске «Слова на свободе» Александр Малькевич расскажет, почему разговоры о возвращении России в G8 доводят лидеров некоторых европейских (и не только) государств до истерики. А также о переезде Apple из Поднебесной и дипломатических казусах на Западе.

Путин, G7. Трамп, Макрон и Зеленский

Красной нитью через наш сегодняшний разговор пройдет саммит G7 во французском Биаррице, потому что этот саммит, форум, мероприятие еще на стадии подготовки позволил «хайпануть» огромному количеству политиков второго и третьего порядка. Изначально встреча президента Франции Макрона с Владимиром Путиным была посвящена обсуждению разных вопросов, архитектуры Новой Европы, безопасности. И на Макрона пошло такое давление: «А давайте вы пригласите Путина присоединиться к компании G7». Есть такой формат на самом деле, и в Биаррице целый ряд лидеров разнообразных государств имели статус приглашенных гостей. «Почему бы дескать, Эммануэль, тебе не пригласить Владимира туда», — но нормальные люди понимают, что так не делается. Ну не можешь ты президенту крупной мировой державы — супердержавы — сказать: «Кстати, тут через пять дней у нас мероприятие, приезжай в гости». Не принято так.

Макрон поступил гибко. То есть он сам приглашать, естественно, не стал, себя дураком выставлять, позвонил Трампу и говорит: «Слушай, Дональд, в следующем году саммит G7 будет в Нью-Йорке в июне. А давай ты пригласишь Владимира, нашего друга, чтобы он присоединился к саммиту G7 там».

Я предвкушаю, и боюсь даже представить, какая начнется бодяга, другого слова не подберу, ну или вакханалия, в следующем году. Смотрите. Июнь 2020 года. Выборы в ноябре. Нью-Йорк. Саммит G7 будет проходить... В Трамп-тауэр в Нью-Йорке! И теперь представляем мои любимые американские либеральные СМИ: «Трамп принимает врага Америки Путина в Трамп-тауэр прямо в Нью-Йорке!». Полностью разоблачен агент, именно там, в курилке ему будет вручены погоны генерала ФСБ.

Поэтому я думаю что, конечно, до этого не дойдет, либо это все обставят таким количеством условий для разных других стран-соучастников, что, в общем, это будет никому не интересно.

Избранность Трампа: право крови

Но стоит ли ссориться с Дональдом Трампом? Ведь он избранный. Об этом он сам сказал. А как можно не верить лидеру свободного мира?

Вот так просто, на лужайке у Белого дома опять на свою любимую тему, как Америка побеждает в торговой войне с Китаем.

Он ощущает, что у него есть миссия — очистить мир от социалистов, а Америку от демократов. Конечно, с ним не забалуешь. Причем человек консервативный, такой, знаете, очень взвешенный, спокойный. Он уже сообщил, что вице-президентом собирается оставить Майка Пенса. Тот действительно, ведет себя корректно, отрабатывает там, где нужно, разъезжает и рассказывает, что Трамп великий президент.

Кстати сразу должен передать большой привет ряду наших российских граждан, и, наверное, граждан СНГ и Украины. Не знаю, получится это у Трампа или нет, но он еще раз жестко сказал (формируя свою избирательную программу на следующий срок): «Все, право почвы будем пытаться отменить».

В переводе на русский, сейчас говорит прямо: «Хочу прекратить раздавать гражданство тем, кто просто родился в Штатах». Это знаменитая тема, когда глубоко беременная женщина из последних сил летит в США по туристической визе «посмотреть», как в Майами волны накатывают на берег. И тут же бегом в роддом — раз, и плюс еще один гражданин США. Ну а Трамп, соответственно, представляет белую консервативную Америку, и говорит: «А вот мне это все ехало-болело, честно говоря. Не хочу такого для своей страны». Тем более что все-таки в странах Старого Света не право почвы, а право крови действует. В общем, достаточно революционная реформа.

Крошечное Сомалиленд как яблоко раздора в западном мире

Кстати, снова об американских, так сказать, документах. Казус получился, друзья мои, казус. Не могу сказать, что под угрозой американо-британские отношения, но, тем не менее…

Борис Джонсон, еще один любимец журналистов и сетевого сообщества, яркий харизматичный человек. Борис наш Джонсон официально пока еще женат. Женат, дитят. Но с женой он не живет, находится в бракоразводном процессе, потому что есть у него подруга Керри Саймондс. Пиарщица, энергичная девушка. Его гражданская жена. И вот незадача случилась. Керри собралась ехать в Соединенные Штаты. А ей визу не дают.

Дело в том, что в Африке, которую я, в общем, теперь знаю неплохо, есть такая несчастное, растерзанное, истерзанное государство, как Сомали. Во всяком случае, на бумаге оно есть, а по сути, там целых несколько государств, несколько образований, и верхняя часть, примыкающая к Эфиопии и к Джибути — Сомалиленд. Это непризнанное государство. Но оно не признано Соединенными Штатами, а вот Соединенное Королевство Великобритании его признало. И Керри Саймондс съездила в прошлом году туда со своей подругой. Могли бы и не узнать, но она встречалась там с президентом Сомалиленда, и фотографии активно постила в соцсетях. Потому что в чем проблема-то? Великобритания-то признает.

Не могу сказать, что это дипломатический скандал — дипломатический казус. Со стороны выглядит, конечно, смешно, когда Трамп названивает Джонсону, говорит «Борис, my friend, у нас отличные отношения», — а тот говорит: «Дональд все классно, но есть одна проблема — жену не пускают, мою половину не пускают со мной в Штаты».

Трамп требует от Apple «переезда» из Китая в США

Но то ли еще будет. Не все пока слушаются Трампа. Он не так давно встречался и обедал с главой Apple Тимом Куком, и что-то тот пока буксует, не все установки Дональда Фредовича реализует. Поэтому Трамп теперь уже публично призвал Apple перенести производство из Китая. Хотя во время предыдущего обеда Кук рассказывал Трампу, что, им нам просто выгодно в Китае, приводил какие-то аргументы. Нет! Хватит! Идет избирательная кампания. Америка для американцев, рабочие места, пятое-десятое. Все включаемся в избирательную кампанию Трампа.

Как стыдно в США быть белым

Я хочу, чтобы вы понимали. Специальная рубрика «Их нравы. Что происходит в Америке». Американская актриса Розанна Аркетт снималась в «Криминальном Чтиве», в других разных фильмах. Она совершила признание в Тwitter. Женщина, конечно... Не могу, глумясь, говорить, что она, может быть, не в себе, или еще что-то... Ей 59 лет, она, в общем-то, еще вполне в себе. «Мне жаль, что я родилась белой», — написала Розанна Аркетт — «и мне очень стыдно. Это отвратительно!» Я мог бы дальше, конечно, глумиться по этому поводу, тем более что ФБР уже посоветовали ей закрыть Twitter-аккаунт, чтобы защитить себя.

Понимаете, вот эта толерантность, над которой мы здесь шутим, когда говорим, что президентом США станет темнокожий гей-инвалид, или что-то еще. В повседневной жизни это происходит. Вдумайтесь — взрослая пожилая женщина пенсионного возраста вдруг совершает такой корявый каминг-аут и пишет что она… Она кается, она просто публично кается, что она белая, со словами что это отвратительно, стыдно…

Большой брат не позволит тебе быть консерватором

Теперь смотрите, какая штука. Есть интересный кейс, за которым мы будем все наблюдать с большим вниманием. Американская политическая активистка Лора Лумер подала в суд сразу на Apple, Facebook, Google, Twitter. В общем, на всех. И суд ее апелляцию принял. В чем сама природа процесса — она была забанена на всех платформах, которые принадлежат указанным корпорациям, и она их обвиняет (совершенно справедливо) в дискриминации, в том, что пытаются ограничить ее право на свободу слова из-за политических взглядов. Потому что она — консерватор.

Консерватор, который конечно часто не сдерживается в выражениях. Когда ее везде забанили, она открыла свой канал в Теlegram. Я хочу, чтобы вы понимали. Количество площадок на Западе, где тебя могут забанить, оно еще больше, чем даже я мог себе представить. Потому что не только Lift, ее заблокировало даже приложение такси Uber, потому что, оказывается, она проявляла неуважение к водителям, например, мусульманам. Как это там проявлялось в приложении? Это, мне кажется, все, что нужно знать о свободе слова на Западе. То есть даже агрегатор такси, какие-то иные сервисы способны пользователя выбросить, потому что к ним поступил сигнал, что этот пользователь где-то как-то высказывается. Поэтому, друзья мои, восстание так сказать машин, не за горами.

Берегите себя и старайтесь не попадаться на мушку и в ловушку этого большого брата. Всего вам хорошего. Увидимся.