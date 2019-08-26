Google назвала дату релиза обновленной версии Android

Вашингтон, 26 августа. Служба техподдержки американской корпорации Google назвала дату релиза 10-й версии операционной системы Android.

Обновленный «зеленый робот» будет доступен уже 3 сентября, правда, не для всех пользователей. На первой этапе оценить работу последней версии ОС смогут только владельцы Google Pixel, включая, самые старые версии. Когда прошивка станет доступна для других гаджетов, пока неясно.

Ранее телеканал 360 сообщал, что при разработке новой версии программы Google изменила своей традиции и оставила 10-й Android «без сладкого». По словам разработчиков, старые названия с десертами не стали универсальными, поэтому от них решили отказаться в пользу простоты и лаконичности. Кроме того, изменится и логотип бренда, и привычного зеленого робота сменит черный.

В июне НСН сообщила о том, что более десяти миллионов пользовaтелей Android стaли жертвaми мошенников, скачав из Google Play приложение «Обновления для Samsung».