Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров со скрытым посланием

Москва, 26 августа. Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового «Джокера». В роликах Филлипс спрятал послание с датой выхода трейлера.

В каждом из шести видеороликов на долю секунды появляется надпись. Если сложить все фрагменты из шести роликов, то получится Trailer 8.28. Таким образом Филлипс анонсировал выход трейлера 28 августа.

Главного врага Бэтмена, злодея Джокера в новом фильме исполнил Хоакин Феникс. Актер был трижды номинирован на «Оскар». Ранее режиссер сообщил, что мировая премьера картины состоится 4 октября. Киноленту покажут на 76-м ежегодном Венецианском международном кинофестивале.

Накануне Netflix разместил на своем YouTube-канале первый ролик полнометражной ленты, снятой по мотивам сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad). Фильм получил название El Camino, он выйдет на Netflix 11 октября текущего года.