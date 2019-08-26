Врач объяснил опасность чихания с закрытыми носом и ртом

Москва, 25 августа. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев предупредил об опасности чихания с закрытыми ртом и носом.

Зайцев сообщил, что чихание может быть связано с тремя причинами: аллергией, инфекцией или рефлекторной реакцией (например, на яркий свет). По его словам, чихание с закрытыми носом и ртом может спровоцировать проблемы с органами слухами.

«Если закрыть рот и нос, слизь может под давлением попасть в слуховые трубы, которые соединяют носоглотку со средним ухом. В итоге может возникнуть воспаление слуховой трубы, которое носит название евстахиит», — отметил специалист в интервью «АиФ».

Кроме того, под давлением различные микробы могут попасть в околоносовые пазухи. И таким образом спровоцировать такие заболевания, как синусит, гайморит и фронтит.

Еще одним негативным последствием чихания «в себя» является повышение внутричерепного давления. По словам специалиста в области медицины, это не так опасно для здорового человека. Но у пожилых людей, пациентов с ослабленными стенками сосудов и вегетососудистой дистонией могут начаться осложнения, отметил «МИР24».