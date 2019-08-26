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Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям провинции Даръа

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Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям провинции Даръа

Дамаск, 26 августа. Накануне в сирийском городе Нава, провинция Даръа, российским Центром примирения враждующих сторон в САР (ЦПВС) была осуществлена выдача 750 продовольственных наборов. В преддверии подготовки детей к началу новому учебного года также прошла выдача около 200 школьных наборов для учеников начальных классов. 

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно, в гуманитарной акции принял участие Региональный общественный фонд имени героя России Ахмата Кадырова. Фонд Ахмата Кадырова выдал порядка 900 наборов предметов первой необходимости.

В нашем распоряжении оказались фото с места событий:

Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям провинции Даръа

Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям провинции Даръа

Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям провинции Даръа

Стоит отметить, что это далеко не первая гуманитарная акция российских военных в освобожденных от террористических группировок сирийских городах. Несмотря на ограниченные возможности из-за продолжения военных действий в некоторых районах республики, сотрудники ЦПВС продолжают активно заниматься доставкой гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие от боевиков города и населенные пункты, чтобы облегчить жизнь для пострадавших от войны мирных граждан.

Совсем недавно сообщалось, что центром по примирению враждующих сторон и перемещению беженцев Росси была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Дейр-Аль-Адас, который также расположен в сирийской провинции Даръа. В ходе акции сирийским гражданам было выдано порядка 750 продовольственных наборов общим весом более трех тонн, выдача осуществлялась в здании местной школы.

Кроме наборов с едой, будущим школьникам также раздавали школьные рюкзаки, разные принадлежности для занятий. Все желающие получили возможность посетить медицинский осмотр, проверить общее состояние здоровья и принять необходимые лекарственные препараты, взять часть из них домой. Они получили и рекомендации от врачей в обустроенном медицинском пункте. По итогу русские врачи осмотрели более 70 человек.

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