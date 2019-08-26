Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям провинции Даръа

Дамаск, 26 августа. Накануне в сирийском городе Нава, провинция Даръа, российским Центром примирения враждующих сторон в САР (ЦПВС) была осуществлена выдача 750 продовольственных наборов. В преддверии подготовки детей к началу новому учебного года также прошла выдача около 200 школьных наборов для учеников начальных классов.

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно, в гуманитарной акции принял участие Региональный общественный фонд имени героя России Ахмата Кадырова. Фонд Ахмата Кадырова выдал порядка 900 наборов предметов первой необходимости.

В нашем распоряжении оказались фото с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первая гуманитарная акция российских военных в освобожденных от террористических группировок сирийских городах. Несмотря на ограниченные возможности из-за продолжения военных действий в некоторых районах республики, сотрудники ЦПВС продолжают активно заниматься доставкой гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие от боевиков города и населенные пункты, чтобы облегчить жизнь для пострадавших от войны мирных граждан.

Совсем недавно сообщалось, что центром по примирению враждующих сторон и перемещению беженцев Росси была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Дейр-Аль-Адас, который также расположен в сирийской провинции Даръа. В ходе акции сирийским гражданам было выдано порядка 750 продовольственных наборов общим весом более трех тонн, выдача осуществлялась в здании местной школы.

Кроме наборов с едой, будущим школьникам также раздавали школьные рюкзаки, разные принадлежности для занятий. Все желающие получили возможность посетить медицинский осмотр, проверить общее состояние здоровья и принять необходимые лекарственные препараты, взять часть из них домой. Они получили и рекомендации от врачей в обустроенном медицинском пункте. По итогу русские врачи осмотрели более 70 человек.