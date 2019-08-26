Ученые выяснили, какая еда способствует развитию раковых опухолей

Бостон, 26 августа. Ученые из Массачусетского университета выяснили, какая еда способствует развитию раковых опухолей в кишечнике. Результаты их исследования были опубликованы в пресс-релизе на сайте Американской ассоциации по изучению рака.

Отмечается, что специалисты провели эксперименты над мышами: грызунам давали рапсовое масло, которое часто используется в приготовлении фастфуда. Ученым удалось установить, что жареная на растительном масле пища приводит к распространению токсичных элементов в кровеносной системе организма. Данный фактор провоцирует развитие раковых опухолей.

По мнению экспертов, те люди, кто страдает от воспалительных и онкологических заболеваний, а также проблем с кишечником, должны отказаться от жареной пищи. Специалисты считают, что ее употребление делает опухоли более агрессивными.

Ранее ученые выяснили, почему люди, страдающие от диабета первого и второго типов, находятся в зоне риска и чаще сталкиваются с онкологическими заболеваниями. По мнению исследователей, инсулин способен стимулировать рост клеток, что может привести к развитию раковых опухолей.