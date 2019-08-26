Сирийская армия нанесла удары по оплоту террористов в районе Маарет ан-Нумана

Дамаск, 26 августа. Авиация и артиллерия сирийской армии наносит удары по форпосту террористов в районе Маарет ан-Нумана на юге провинции Идлиб, об этом сообщила газета «Аль-Ватан».

По данным газеты, в понедельник сирийские войска приступили к огневой подготовке перед операцией по освобождению захваченных террористами территорий вдоль шоссе Хама – Алеппо.

Ранее САА освободила 16 населенных пунктов на севере провинции Хама и город Хан-Шейхун в Идлибе. Инженерные войска приступили к разминированию территории и ликвидации подземных бункеров боевиков. Сирийская армия освободит от боевиков районы в Эт-Тахе, Маар-Шамарине и Джерджаназе. Кроме того, в субботу САА ликвидировала 16 террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

Телеканал «Аль-Манар» сообщил, что САА в понедельник возобновила наступление на форпост террористов в Кабани в провинции Латакия. За прошедшие сутки на данном направлении ликвидировали 19 боевиков.

Корреспонденты Федерального агентства новостей, которые вместе с правительственной армией САР одними из первых вошли в освобожденный от боевиков город, опубликовали первые фотографии из Хан-Шейхуна.

1 Организация запрещена на территории РФ.