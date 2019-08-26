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Политика

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой

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Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой

Биарриц (Франция), 26 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.

На прошлой неделе между Макроном и Болсонару произошла перепалка. Президент Бразилии обвинил французского коллегу в «колониальной ментальности» и преследовании личных политических целей после того, как Макрон предложил обсудить на саммите G7 пожары в Амазонии. Представитель Парижа в свою очередь обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату.

На фоне этого один из пользователей Facebook выложил фото, высмеивающее Макрона и его 66-летнюю супругу Брижит Макрон. Президент Бразилии позволил себе присоединится к оскорблению, посмеявшись над шуткой.

Макрон ответил обидчику своей супруги.

«Я думаю, что бразильским женщинам было стыдно читать заявление своего президента, — приводит его слова BFM.TV. — Считаю, что представителям великого народа Бразилии стыдно за такое поведение. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет».

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой

«Вчера он [Болсонару] счел хорошей идеей, чтобы его министр оскорблял какого бы то ни было главу другого государства… — продолжил президент Франции. — И он позволил себе чрезвычайно неуважительные комментарии в отношении моей супруги. Что я могу сказать? Это очень грустно. Это грустно, в первую очередь, для Бразилии и ее народа».

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