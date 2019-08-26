В шоу «Голос» на Первом канале добавили новые краски в лице Сюткина

Руководство Первого канала объявило имена наставников, которые будут работать в восьмом сезоне популярного музыкального шоу «Голос». По сравнению с предыдущим конкурсом произошло сразу две замены, сообщает пресс-служба телеканала.

Из прежних тренеров остались Константин Меладзе и Сергей Шнуров, которым также составят компанию Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Если известная российская певица уже принимала участие в «Голосе» в четвертом и пятом сезонах, то вот бывший солист группы «Браво» является полноценным дебютантом.

На участие в супершоу поступили тысячи заявок, и на закрытые кастинги члены приемной комиссии пригласили семь сотен наиболее ярких исполнителей. Из них 120 человек были допущены к участию в так называемых «слепых прослушиваниях».

Съемки 8-го сезона начинаются во вторник, 27 августа, а в телеэфире певческий конкурс появится осенью.

«По традиции мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа, — заявил продюсер «Голоса» Юрий Аксюта. — Константин Шотаевич [Меладзе] филигранно создает отечественную поп-музыку, Сергей Шнуров — это все краски рок-н-ролла, Полина Гагарина — безусловно, наша поп-дива, а Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом».

Он добавил, что наставник-новичок станет той абсолютно новой краской в шоу, так как у Сюткина свой взгляд на музыку и он многому может научить. Так что с ним связывают большие ожидания.

Как всегда, на сцене появятся представители самых разных регионов страны, равно как и зарубежья — ближнего и дальнего.

Напомним, «Голос» — это адаптация вокального формата The Voice (Нидерланды).

Ранее были названы наставники второго сезона музыкального шоу «Голос. 60+», среди которых сразу два дебютанта.