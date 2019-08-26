— Все, что я говорю и пишу — это моя личная позиция. Более того, все, что говорит любой человек в этом мире (у меня не один знакомый президент или премьер) — это их личная позиция. Даже если они думают, что это позиция государства. Эта позиция излагается ими в меру их ума или тупости, корректности или самовлюбленной напыщенности. Другое дело, что мало кто в этом признается. Многим хочется за кого-то спрятаться.



Касательно Моссада. Если уж говорить о спецслужбах, то надо брать все спецслужбы. То, что я рупор либо Кремля, либо персонально [Владимира] Путина подтверждает, как минимум, присутствие в списке на люстрацию, составленном структурой, которая гордо называет себя «Форумом свободной России». А конкретно — Леней Невзлиным и Гарри Каспаровым. Формулировка этого списка проста: прощение после наказания.



Первые 300 человек в этом списке — это весь состав руководства страны, начиная с Путина. И все крупные российские бизнесмены. Многие полагают, что я также агент каких-нибудь арабских мухабаратов или наоборот, каких-то иранских спецслужб.

