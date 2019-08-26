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26 августа
«Я ожидаю ядерной войны»: большое интервью с Евгением Сатановским
Часть 1
Специальный корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с одним из самых известных в стране востоковедов будущее региона, обострение ситуации вокруг Ирана и на чьей стороне будет Россия в случае вооруженного конфликта.
Счастливый человек
Евгений Янович, начать хотелось бы с вас. Вы много чем занимаетесь: бизнес, востоковедение, ведете радиоэфиры. Но если мне понадобится рассказать человеку, ничего не понимающему в вышеперечисленном, с кем мне посчастливилось беседовать, что мне ему сказать? Чтобы и кратко было, и раскрывало всю суть вашей деятельности.
— Скажите ему: «Включи компьютер и не морочь голову». Если говорить о сегодняшнем дне, то я пять раз в неделю веду двухчасовую радиопередачу на Вести ФМ, которая называется «От двух до пяти», я пишу по ночам очередную книжку, которая закроет первый десяток и откроет второй, много читаю и все реже и реже стараюсь давать интервью. Во-первых, устал. Во-вторых, бессмысленно. Планета ни от одной фразы, которую я скажу, к лучшему не изменится.
Федеральное агентство новостей

А зачем тогда каждый день что-то говорить по радио?
— А чтобы интересно было. Мужчина должен чем-то заниматься. Он же не может все время читать книжки и ходить по музеям. Соответственно, а чем заниматься, когда в бизнесе все давно поставлено на автопилот?

Есть еще одно занятие — обучение студентов. Мы сейчас разговариваем в период летних каникул. А так, начнется осень, и по пятницам сюда будут приходить молодые люди и часа по три-четыре слушать лекции. Сначала первый курс, а весной — третий курс. В результате всего этого они станут неплохими востоковедами.

Это интересно, позволяет размять мозги и еще раз пройти через Ближний и Средний Восток. Пока объяснишь, что происходит, заодно и сам поймешь. Хотя бы на базовом уровне.
Федеральное агентство новостей

То есть в титрах можно указать: Евгений Сатановский, реализовавшийся в жизни человек.
— А я не знаю, реализовался я или нет. Может, у меня потенциал, как у царя Соломона. Но как сказал Черный Абдулла: «Хорошая жена, хороший дом — что еще надо человеку, чтобы встретить старость!?». У меня хороший дом — его строили много лет, он удобен и радует всех моих друзей и родственников. Замечательная жена, хорошие дети и внуки. Все нормально. Кроме того, у меня есть статус члена общественного совета Минобороны, и я вхожу в экспертный совет Центризбиркома.
На кого вы работаете?
Многие при этом уверены, что вы агент Моссада и рупор сионизма. Кто-то считает вас агентом Кремля. Вот ответьте мне, ваши прогнозы и заявления, звучащие с телеэкрана, из радиоприемника, со страниц ведущих изданий — это ваша личная позиция? Или позиция Кремля? Или Моссада? Или кого?
— Все, что я говорю и пишу — это моя личная позиция. Более того, все, что говорит любой человек в этом мире (у меня не один знакомый президент или премьер) — это их личная позиция. Даже если они думают, что это позиция государства. Эта позиция излагается ими в меру их ума или тупости, корректности или самовлюбленной напыщенности. Другое дело, что мало кто в этом признается. Многим хочется за кого-то спрятаться.

Касательно Моссада. Если уж говорить о спецслужбах, то надо брать все спецслужбы. То, что я рупор либо Кремля, либо персонально [Владимира] Путина подтверждает, как минимум, присутствие в списке на люстрацию, составленном структурой, которая гордо называет себя «Форумом свободной России». А конкретно — Леней Невзлиным и Гарри Каспаровым. Формулировка этого списка проста: прощение после наказания.

Первые 300 человек в этом списке — это весь состав руководства страны, начиная с Путина. И все крупные российские бизнесмены. Многие полагают, что я также агент каких-нибудь арабских мухабаратов или наоборот, каких-то иранских спецслужб.
Я чаще слышу, что высаяним (член международной сети добровольных помощников разведки Израиля. Прим. ФАН). Вам якобы спускается бумажка из Израиля, где написано: «Евгений Янович, скажите, пожалуйста, в эфире у Владимира Соловьева вот то-то и то-то. Поругайте Иран и так далее. Некоторые так думают.
— У меня хорошие отношения с иранцами, у которых есть мозги. Ну вот, например, у нас очередной посол Ирана в России — человек до крайности симпатичный, умный и приятный.
— В том же Басидже (структура, находящаяся в ведомстве КСИРа. Своего рода народная дружина или полиция. — Прим. ФАН) или Корпусе Стражей Исламской революции (иранская военно-политическая организация, созданное в 1979 году для защиты идеалов исламской революции. Орган отвечает за безопасность внутри страны, выполняя функции разведки, контрразведки, спасателей, а также полиции. — Прим. ФАН) я встречал людей удивительно талантливых и удивительно бессмысленных, но преданных. В конце концов, нынешний глава Исламской республики аятолла [Али] Хаменеи — у него на лице написано, что он умный и с великолепным чувством юмора. Вот Хомейни был мрачный, а Хаменеи — веселый (Имам Хомейни, Рухолла Мостафави Мусави Хомейни — лидер исламской революции 1979 года в Иране. Верховный руководитель Ирана с 1979 по 1989 год. — Прим. ФАН). Это факт. Но ему явно не найти общий язык с [президентом США Дональдом] Трампом или [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху.
Федеральное агентство новостей, Аббас Джума
Ирано-израильский конфликт — война неизбежна?
А в чем причина? Почему два древних народа (персы и евреи), где есть обаятельные и привлекательные лидеры, не могут найти общий язык и постоянно поливают друг друга грязью? Что надо сделать, чтобы это преодолеть?
— Помрут они, и новое поколение выйдет из этого кризиса. Что надо сделать? Да ничего. Ждать. Кисмет — судьба такая. Сегодня, исходя из объективных идеологических причин, сделать ничего невозможно. В Иране есть претензия к самому факту существования государства Израиль. Там постоянно угрожают стереть Израиль с лица земли…
flickr.com - Israel Defense Forces
Хорошо, допустим, в основе конфликта лежат те противоречия, о которых вы говорите. Но ведь столько всего уже наслоилось сверху. И у Израиля был шанс сделать шаг навстречу. Например, помог бы расправиться с боевиками в Сирии, а не стал бы поддерживать террористов. Глядишь, это и стало бы первым шагом к сближению.
— Дорогой Аббас, ну давайте я вам отвечу гипотезой на гипотезу. А если бы Асад-старший не давил восстание в Хаме в начале 80-х, а открыл объятия для «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН)? А если бы нынешний сирийский лидер не стал подавлять боевиков? А если бы, а если бы…
Мне не очень понятна аналогия. Вы сравниваете Иран и сирийских боевиков? Мне кажется, это некорректное сравнение. Вы же сами говорили, что в Иране много привлекательных людей, включая лидера.
— И в «Аль-Каиде» (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) есть удивительно симпатичные, милые, хорошие, интеллигентные люди, которые перережут вам горло, потому что они верят, что единственное, что с вами можно сделать, как с еретиком — это перерезать вам горло. Тут только вопрос, вам горло перерезать методом нахр (Способ перерезания горла животному (как правило верблюду). Режут ту часть шеи, что находится ближе к груди. — Прим. ФАН) или как?
Недавно, выступая в Совете Федерации, вы сказали, что если Иран построит ракетные плацдармы поближе к Израилю, то израильтяне будут иранцев уничтожать…
— Так это уже происходит. Иран обустроил такие плацдармы в южном Ливане, Газе. И, со стратегической точки зрения, сделал это гениально. Хотя, с точки зрения собственного существования на планете, это совершенное безумие. Они продемонстрировали, как можно создать Израилю максимум проблем с минимумом рисков для себя.

Таким образом, Иран своими руками превратил Израиль в главную опорную силу салафитов Персидского залива. Именно поэтому, как вы справедливо отметили, происходит это безобразие, когда израильтяне лечили у себя различных боевиков из различных сирийских группировок.
Я все-таки вернусь к своему вопросу. Вы говорили, что израильтяне будут иранцев уничтожать. Итак, плацдармы у Тегерана есть. А со стороны Израиля мы пока видим лишь периодические укусы из ливанского воздушного пространства. То есть Израиль блефует, угрожая ликвидировать иранскую креатуру возле своих границ? Или нам ждать большой ирано-израильской бойни?
— Я ожидаю ядерной войны.
flickr.com - Israel Defense Forces
То есть Израиль долбанет по Ирану?
— Ну а кто же? Политика Тегерана может довести до большого удара по иранским ядерным объектам. И боюсь, что доведет. Понимаете, если вы будете постоянно говорить своему соседу, что вы его пристрелите, сосед вам в конце концов поверит. Тем более, если вы при этом будете нести домой ружье и патроны.

В данной ситуации нет хорошего и плохого решения. У нас есть плохое, катастрофичное и апокалипсис. Вот сейчас мы гуляем между катастрофой и апокалипсисом. И в Израиле будут защищать себя любой ценой, потому что понимают, что никакое международное сообщество в случае чего не поможет. Всем плевать. Тем более США, которым верить нельзя.
flickr.com - Israel Defense Forces
А как же этот беспрецедентный произраильский дискурс в Белом доме?
— Это полезно для Трампа и его избиратели реагируют на это позитивно. При этом избирателей демократов это раскалывает.
У России нет союзников
Евгений Янович, я недавно вернулся из Ирана, где общался с местными экспертами на все те же темы. И знаете, кое в чем вы сходитесь. А именно в том, что все в итоге смотрят на Россию. Но если России не удастся помирить враждующие стороны, то что тогда? На чьей стороне будет Москва, если начнется война? В Иране мне сказали, что надеются на поставки российского наступательного и оборонительного вооружения. А вы что думаете по этому поводу?
— Аббас, Россия поддержит себя. Согласно ШОС и ОДКБ, Иран не является нигде и никем кроме как наблюдателем. Но в случае конфликта Россия будет руководствоваться исключительно своими национальными интересами. Если для этих интересов нужно будет поставить иранцам вооружение, ради бога. Но я в этом сомневаюсь.
Так я и интересуюсь вашим мнением на этот счет. Вы как считаете, что выгодно России?
— России выгодно не отвечать на такие вопросы. России выгодно ни на кого не ставить и быть нейтральной. России выгодно погасить конфликт, потому что у России есть интересы как в Иране, так и в Израиле. При этом союзников у России нет. И иллюзий того, что Иран — это наш союзник в Сирии, больше нет. По результату сирийской кампании иранцы потеряли свое лицо в глазах российского военно-политического руководства. Я уже не говорю о том, насколько выше наше руководство оценивало иранский потенциал и насколько серьезнее были надежды на сотрудничество с исламской республикой. Конкретики даже приводить не буду.
Секретариат ОДКБ
А почему? Было бы интересно узнать, что так разочаровало российское руководство?
— Дорогой Аббас, мало ли, что кому интересно. Сказал не буду – значит не буду. No comments.

Продолжение следует.
Автор: Аббас Джума
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