Биарриц, 26 августа. Обнаженные украинки оскандалились во французском Биаррице, где на минувших выходных проходил саммит G7. Как рассказал глава российского Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, девушки разделись на одном из пляжей и расписали тела антироссийскими лозунгами.

Во время саммита в Биаррице глава Евросовета Дональд Туск предложил пригласить на саммит G7 в 2020 году Украину вместо России. Эксперты раскритиковали это идею: например, сенатор Алексей Пушков заявил, что предложение Туска звучит абсурдно. Однако, как отметил Александр Малькевич, слова уходящего главы Евросовета нашли живой отклик на Украине.

Глава ФЗНЦ рассказал об инциденте в Биаррице. По его словам, три голые украинки «устроили агитацию» на одном из пляжей в поддержку идеи создания G8 с участием Киева.

«Вот они, эти украинские прелестницы, «дипломатические эмиссары», яркие представительницы украинской мягкой и нежной силы на побережье Атлантического океана», — написал Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, по словам французов, эти девушки были не единственными, кто таким образом призывал включить Украину в состав международной организации. Местные жители рассказали, что в городе были замечены еще несколько «волонтерок», которые так же «усердно агитировали».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поругался с коллегами из других стран, так как настаивал на возвращении России в организацию.