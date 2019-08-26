Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Аэропорт «Жуковский» принял дополнительные меры для отпугивания птиц перед МАКС-2019

32
0 Оставить комментарий

Аэропорт «Жуковский» принял дополнительные меры для отпугивания птиц перед МАКС-2019

Москва, 26 августа. Руководство международного аэропорта «Жуковский» и Летно-исследовательского института имени М. М. Громова предприняли дополнительные меры для повышения орнитологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В рамках подготовки к международному авиационно-космическому салону МАКС-2019 была начата реализация мер для повышения орнитологической безопасности на аэродроме.

«В частности, аэропорт профинансировал модернизацию, приобретение и скорейшее внедрение нового оборудования для отпугивания птиц, которое уже устанавливается и вводится в эксплуатацию специалистами Летно-исследовательского института», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все мероприятия по повышению орнитологической безопасности будут завершены до начала работы авиасалона МАКС-2019, который стартует 27 августа.

infox - new
Источник: «Вечерняя Москва»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров