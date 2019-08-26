В ЛНР заявили об обстреле ВСУ из гранатомета населенного пункта в Донбассе

Луганск, 26 августа. Бойцы ВСУ обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое в Луганской Народной Республике, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, район подвергся обстрелу в 13.55 по московскому времени. Огонь из автоматического станкового гранатомета открыли бойцы «30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины», сообщил Осадчий.

Глава пресс-службы НМ ЛНР добавил, что Народная милиция полностью придерживается достигнутых договоренностей о перемирии и не поддается на провокации.

«Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия», — отметил Осадчий.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота в стране было объявлено о независимости ЛНР и ДНР, в ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. С конца июля в регионе действует режим прекращения огня.