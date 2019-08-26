Медиакласс и реальность. Роман Носиков о главном событии, которое мало кто заметит

Вот уже которую неделю, пользуясь всеобщим вниманием, по улицам родной столицы шляются люди, утверждающие, будто они — «рассерженные горожане», ходячие банки хороших хромосом, креативный класс-гегемон, становой хребет и представители Прекрасной России Будущего, а следовательно, что они тут власть.

При всей спорности этих утверждений, не подлежит сомнению одно — этим людям удалось стать центральным событием, по версии целого ряда СМИ. Проблема в том, что версия СМИ далеко не всегда совпадает с мнением реальности.

Параллельно существующей в прессе «актуальной протестно-выборно-молодежной» повестке, в России, точнее в Казани, проходит мероприятие, которое хоть и не игнорируется масс-медиа полностью, но все же, на мой взгляд совершенно несправедливо недооценивается. Я говорю о проходящем прямо сейчас чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019.

Что это такое?

Это ровно то, что часто в нашей стране подразумевается как полностью отсутствующее, деградировавшее, утраченное. WorldSkills — это площадка, на которой человек с ремеслом и прямыми руками может получить то, что ходячие генофонды пытаются переписать на себя, — славу, социальные лифты, деньги.

А поскольку создание мастера в какой-то современной профессии — такой, как оператор станка с ЧПУ, или специалист по обслуживанию авиационной техники, или спасатель — не может зародиться из грязи, как мышь, или как видеоблогер из одного только ютуба, или как борец с коррупцией из сливов и вбросов, то чемпионы WorldSkills прославляют не только себя, но и свои учебные заведения и педагогов.

И то, что сборная России уже несколько лет подряд показывает на WorldSkills прекрасные результаты, поднявшись с 41-го места в 2013 году до 1-го в 2018-м, говорит о том, что многие из нас ошибались. То, что считалось канувшим в историческую пропасть, — не только не пропало бесследно, но и возрождается.

Я говорю о среднем профессиональном образовании в России.

А вместе с ним возрождается тот, кто всегда был основой славы и силы страны, — русский мастер. Именно мастера имеют все шансы на то, чтобы быть основой Прекрасной России Будущего, солью земли, гегемоном и всем тем, что так настойчиво пытаются примерить на себя блогеры, хипстеры и креаклы.

Почему же так получилось, что прямо у нас под носом находится Россия, которую мы все вроде бы ждем, которую желаем, о которой плачем и убиваемся, населенная молодыми умными страстными людьми, желающими учиться и трудиться, гордящимися званием трудового человека, — а мы об этом слышим только краем уха, все внимание отдав на поругание группе бездельников и шутов гороховых?

Как же так вышло? Как вышло так, что народные витии, посыпающие головы пеплом, скорбя о российском производстве и образовании на фоне черных занавесок, ничегошьки не знают и не говорят о грандиозном событии, которое происходит в Казани?

Как так получилось, что российские охранители, которым пристало знать, что же они охраняют, не говорят о казанском турнире как о реальном российском будущем — в противовес той фальшивке, что нам пытается всучить «оппозиция»?

У меня есть гипотеза.

Это классовое.

Дело в том, что все мы — публицисты, журналисты, охранители и гулятели протеста — принадлежим к одной прослойке. Причем прослойка эта закуклилась, замкнулась на себе, на собственной внутренней повестке, и искренне полагает, что их схождения и расхождения, Telegram-каналы и твиты, инсталляции и перформансы, демонстрации и митинги — это и есть главное в современной России.

А это не так.

По-хорошему, такие события, как чемпионат мастеров, должны были бы влиять на содержание черепных коробок представителей медиакласса. И подсказывать им о содержании реальных процессов в стране, включая возрождение рабочего класса и рост престижа рабочих профессий. Но этого не происходит, потому что медиакласс существует изолированно от жизни страны. Он защищен от нее кадрово — бесконечно воспроизводясь из одних и тех же семей. Защищен бюджетно. Защищен географически — за счет концентрации в местах, откуда производство выведено.

Это серьезная проблема, поскольку такой разрыв в действительностях не только порождает неадекватность медиапрослойки, но и приводит к тому, что она начинает транслировать собственный мир уже на тех, кого, по идее, должна информационно сопровождать.

Медиакласс заражает нормальных человеческих людей — включая тех, кто сейчас участвует в соревнованиях в Казани, — поравализмом, упадничеством и чувством брошенности. Ведь если верить медиапрослойке, то главные события для страны сейчас происходят не в Казани, а в блоге у какого-нибудь оппозиционного ворья.

Разница оппозиционеров с охранителями тут только в том, что одни хвалят, а другие ругают одни и те же фантомы, полностью игнорируя реальную Россию Будущего.

И когда вдруг, внезапно выяснится, что эта самая Будущая Россия выросла, окрепла и не нуждается в тех, кто годами ее игнорировал, — это будет просто справедливо.