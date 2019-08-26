Эскперт рассказал, как Шойгу отреагировал на поручение Путина дать симметричный ответ США

В ходе тактического учения в Ленинградской области боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника. Военный эксперт Олег Пономаренко объяснил, почему глава Минобороны России Сергей Шойгу усиливает противовоздушную оборону именно сейчас и именно в Западном военном округе.

Военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО 25 августа были подняты по тревоге, чтобы совершить марш в назначенный район и заступить на боевое дежурство по противовоздушной обороне административных, промышленных и военных объектов, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

По легенде учений, условный противник нанес по этим объектам массированный авиационный удар высокой сложности с использованием тактических крылатых ракет. Расчеты С-400 зафиксировали все цели и осуществили электронные пуски. Средства объективного контроля зафиксировали отражение удара.

Как напомнил Федеральному агентству новостей эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко, на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о напряженной обстановке на западных границах России и «реализации комплекса мер» в связи с этим. А чуть позже об этом говорил и президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил Шойгу и министру иностранных дел России Сергею Лаврову оценить уровень угрозы, исходящей от США после их выхода из ДРСМД и испытания американцами ракеты среднего радиуса действия наземного базирования, а также «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».

«Мы имеем дело с фактическим усилением группировки НАТО в Европе и увеличением американского присутствия. Происходит передислокация сил и средств. Этим же занимаются и европейские страны. В качестве примера можно назвать Польшу, которая усиливает отдельные компоненты, закупает крылатые ракеты. То есть количество и качество средств воздушного нападения, которые наш потенциальный противник в лице коллективного Запада может потенциально применить против России, растет. Это не может не настораживать, и министр обороны Сергей Шойгу не может на это не реагировать», — заметил Олег Пономаренко.

По словам военного специалиста, сложившиеся условия, независимо от имеющихся у Запада намерений, требуют от российских военных определенных усилий по отработке оборонительных действий.