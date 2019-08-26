Старейший подводник России умер в возрасте 105 лет

Тамбов, 26 августа. Старейший подводник Российской Федерации Юлий Ксюнин скончался на 106-м году жизни в Тамбове. Об этом рассказал журналистам начальник Музейно-выставочного центра Тамбовской области Игорь Николаев.

По его словам, Ксюнин был старейшим моряком. Николаев указал на то, что центр провел большую работу по поиску его ровесников, но тщетно.

«Это фигура очень крупного масштаба, он прожил большую, яркую, тревожную и героическую жизнь», — передает ТАСС слова Николаева.

Ксюнин родился в 1914 году в Томске и всю жизнь посвятил служению стране. Он проходил обучение в Сибирском механико-машиностроительном институте и Высшем военно-морском инженерном училище в Ленинграде. По окончании вуза в звании военного техника 1-го ранга Ксюнин отправился на Тихоокеанский флот. Во время Великой Отечественной войны он занимался подготовкой водолазов и профессиональных кадров для субмарин, участвовал в боевых действиях с Японией, после войны служил в штабе Тихоокеанского флота.

После увольнения Ксюнин перебрался в Тамбов, где занимался преподавательской работой, а также активно участвовал в воспитании молодежи.

В возрасте 85 лет он овладел компьютерными навыками, в 2006 году была опубликована его книга «Записки подводника».