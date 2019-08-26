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Россиянка погибла при покорении действующего вулкана Фудзи

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Россиянка погибла при покорении действующего вулкана Фудзи

Токио, 26 августа. Гражданка России Анна Дубровина погибла при восхождении на японский действующий вулкан Фудзи.

По информации агентства Kyodo, Дубровиной было 29 лет. Причиной трагедии при покорении россиянкой вулкана мог стать упавший камень или осколок горной породы.

На данный момент правоохранительные органы Японии обследуют горную тропу и ее окрестности, проверяя основную версию произошедшего.

Консульский отдел посольства России в Японии на данный момент не получал сообщения от японской полиции о произошедшей трагедии, пишет ТАСС.

Россиянка погибла при покорении действующего вулкана Фудзи

Высота Фудзи составляет 3776 метров. Несмотря на то, что вулкан действующий, он является одним из самых популярных мест в Японии среди иностранных туристов. Каждый год в сезон восхождения него поднимаются десятки тысяч местных жителей и иностранцев. Сезон длится с июля по середину сентября.

Ранее, 18 августа, в турецком отеле «Санхилл» в сточное отверстие бассейна засосало руку 12-летней девочки из России. Ребенок провел под водой около пяти минут и получила множественные травмы. Врачи из Петербурга, прибывшие в Турцию для оказания помощи 12-летней россиянке, рассказали о ее состоянии.

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