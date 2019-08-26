Юрист уличил Навального в безразличии к судьбе своих соратников

Москва, 26 августа. Задержанный на незаконном митинге в Москве провокатор Данила Беглец, который применил насилие по отношению к сотруднику Росгвардии, стал очередной жертвой скандального блогера Алексея Навального. Об этом заявил бывший сотрудник его штаба и юрист Виталий Серуканов.

Эксперт заметил, что «для Навального это просто пехота, это человек, который уже использован и не принесет выгоды». Об этом пишет Nation News.

«Так называемому «ФБК» уже все равно, признался он или нет. Это уже головная боль правозащитников. Беглец вписался в эту авантюру и не подумал о родных и семье. Теперь он столкнулся с реальной жизнью и принял решение признаться в содеянном. Это урок для всех остальных: прежде чем соглашаться на авантюры, думайте о своей жизни», — призвал Серуканов.

По его словам, поведение соратников Навального можно сравнить с поведением сектантов, у которых рано или поздно должно наступить прозрение, пусть даже в экстремальных обстоятельствах. Серуканов объяснил, что когда человек выпадает из сектантской мантры, то он попадает в реальность.

«Хочется сказать всем, чтобы снимали розовые очки, ведь жизнь — это не то, про что рассказывает Навальный у себя в блоге», — резюмировал юрист.

Напомним, Беглецу предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По данным следствия, Данила Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко на несанкционированном митинге так называемой «оппозиции» 27 июля применили насилие по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Поводом для проведения незаконных сходок стал недопуск соратников Навального на выборы в МГД из-за фальсификации подписей. Так, у юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь нашли более 14% липовых подписей, также в ее избирательных бюллетенях обнаружили подписи мертвецов. Кроме того, Соболь в одной из квартир в Москве организовала фабрику по рисовке подписей.

На незаконном митинге 27 июля провокаторы кидали в сотрудников полиции и Росгвардии бутылки, куски асфальта и даже мусорные урны. Но правоохранители на провокации не поддавались и действовали максимально корректно и профессионально. Всех дебоширов и провокаторов задержали. Обвинения в участии в массовых беспорядках было предъявлено 13 участникам несанкционированного митинга 27 июля.