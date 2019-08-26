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Поклонники возмутились «благословением» Лободы от Пугачевой

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Поклонники возмутились «благословением» Лободы от Пучагевой

Москва, 26 августа. Звезда советской эстрады Алла Пугачева намекнула на то, что певица Светлана Лобода может стать ее преемницей. Видео со словами Примадонны Лобода опубликовала в своем Instagram.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» выложила ролик, на котором 70-летняя Пугачева забавно перефразировала строчку хита «Живи спокойно, страна».

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она, — сказала Пугачева, показывая на смущенную Лободу. — Все остальные — в тени».

В публикации 36-летняя знаменитость поблагодарила коллегу, судя по всему, за «благословение».

Многие поклонники украинской певицы считают, что Лобода сейчас является чуть ли не преемницей легенды советской сцены. Однако нашлись и те, кто отнесся к такой позиции довольно скептически.

«Тоже мне сравнение! Алла Пугачева приорала просто! Сравнить Пугачеву, которая легенда! И сравнить Лободу, которая через пару лет исчезнет со сцены!» — написал пользователь с ником yanichkina74.

Интернет-пользователи высказали мнение, что Лобода просто-напросто подлизывается к Пугачевой.

«Ужас, как вы все смешно пресмыкаетесь», — возмутился юзер lanochka_swet.

Отметим, что между Пугачевой и Лободой давно сложились дружеские отношения. Известно, что исполнительница хита «SuperStar» часто гостит у своей коллеги, а та приходит на ее концерты.

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